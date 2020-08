Mercedes Classe S 2021 : un affichage tête haute en réalité augmentée dévoilé (vidéo)

Pour mettre en place cette technologie, Mercedes-Benz utilise un dispositif de miroir numérique développé par la société Texas Instruments. Le miroir permet une résolution de 1,3 Mpx et projette sur un ATH, à ouverture horizontale de 10˚ et verticale de 5˚, l’image virtuelle apparaissant à une distance de 10 mètres. Les informations ne sont pas affichées simplement sur le pare-brise, mais sur la route au travers du pare-brise devant le conducteur. Une évolution majeure qui va faciliter la conduite dans les zones les plus difficiles.

Le système MBUX de la société est capable de fournir des informations telles que la distance à laquelle se trouve une voiture devant, de montrer la direction à prendre et même d’alerter si le véhicule est trop près du bord de la route. Il permettra aussi d’afficher des notifications importantes issues de votre smartphone. Toutes ces informations sont recueillies par une multitude de capteurs intégrés au véhicule.

Un grand écran tactile en format portrait sera au centre du nouveau système MBUX. Et bien que Mercedes n’ait pas (encore) révélé la taille de l’écran ni les fonctions qui y seront intégrées, il semble que des fonctions comme le contrôle de la climatisation seront contrôlées par l’écran tactile central. Mercedes-Benz prévoit également d'ajouter à ses voitures électriques des fonctionnalités de conduite autonome via des mises à jour.