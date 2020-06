Mercury : la refonte du Store Xbox se précise

Ce sont les utilisateurs du programme Xbox Insider qui ont repéré les premiers une nouvelle application baptisée Mercury présentée comme "prochainement disponible, merci de mettre à jour pour accéder au meilleur et plus récent contenu."

Mercury correspondrait en réalité non pas à une nouvelle application, mais plutôt à une refonte totale du Store Xbox. Microsoft travaille sur le projet depuis plusieurs mois en vue de préparer le terrain à sa prochaine Xbox Series X.

L'idée est de proposer une nouvelle architecture du Store à même de s'adapter avec plus d'aisance aux téléviseurs 4K. Le nouveau Store sera plus clair et proposera des fonctionnalités inédites tout en restant assez proche du marché actuel. En outre il pourrait intégrer des fonctionnalités en lien direct avec les nouveautés prévues sur Xbox Series X.

Le déploiement de la nouvelle interface est prévu à une date encore inconnue.