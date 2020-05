Xbox Series X : Phil Spencer admet que les avancées techniques son difficiles à voir

Phil Spencer a récemment pris la parole pour évoquer un peu plus la Xbox Series X et l'écosystème Xbox dans son ensemble. Et le patron de la division Xbox admet avoir du mal à présenter correctement le bond en avant technique entre la génération actuelle et la prochaine génération de consoles.

Phil Spencer était l'invité du podcast Talking Games with Reggie and Harold, et bien entendu, il aura été principalement question de la Xbox Series X.

Et l'interview a pris un tournant assez surprenant dans lequel Phil Spencer a reconnu qu'il était compliqué de présenter les améliorations offertes par les nouvelles générations de consoles. Le fossé technologique et les avancées graphiques sont bien là, mais il est moins évident à constater au premier coup d'oeil que lors des précédentes évolutions de consoles.

D'une console à une autre, nous étions habitués à gagner en définition, en détail, et ce de façon très importante. Aujourd'hui, les démonstrations présentées sur PS5 ou Xbox Series X sont certes surprenantes, mais elles ne provoquent pas forcément d'effet Wow comparé à ce qui est déjà proposé sur les machines actuelles.

Pour Phil Spencer, la notion la plus importante à prendre en compte est celle du confort de jeu : la Xbox Series X proposera ainsi une expérience véritablement différente aux utilisateurs, mais cela ne pourra pas forcément se voir à travers une session de gameplay ou un trailer :

"Une des choses dont j'ai récemment parlé, mais qu'il est difficile à percevoir, c'est ce que l'on ressent lorsque l'on jour à des jeux sur des machines proposant des fréquences d'images plus élevées et stables. Montrer la fluidité via une vidéo est tout simplement impossible. Comment montrez-vous quelque chose qui doit avant tout se ressentir ?"

Microsoft prévoyait de mener différentes présentations physiques de sa machine, notamment sur le salon de l'E3 et divers événements jusqu'à la sortie de la machine. Face à la crise sanitaire du Coronavirus, ces événements ont été annulés et il devient compliqué pour Microsoft de convaincre autrement que par des promesses.