Messenger a droit à un relooking et des réactions personnalisées

Pour son application de messagerie Messenger, Facebook procède à un relooking qui s'inscrit dans la lignée de l'annonce du mois dernier concernant l'intégration de fonctionnalités de Messenger dans la messagerie d'Instagram, et pour l'interopérabilité entre les deux messageries (d'abord outre-Atlantique).



" Le nouveau look reflète un changement vers l'avenir de la messagerie, un moyen plus dynamique, amusant et intégré de passer du temps avec vos contacts préférés, sur vos applications et appareils favoris ", écrit Facebook qui revendique plus d'un milliard d'utilisateurs pour Messenger.

Un nouveau logo et de nouveaux thèmes sont au programme, de même que les réactions personnalisées et globalement de plus amples possibilités de personnalisation pour les conversations. Avec les réactions personnalisées, c'est tout simplement tous les emojis qui peuvent devenir des réactions.



Facebook ajoute que des nouveautés précédemment annoncées seront prochainement déployées. Par exemple, les selfies stickers pour agrémenter d'un sticker la photo de l'utilisateur, le mode pour faire disparaître automatiquement des messages.

Au final, ce sont les mêmes nouveautés que les utilisateurs d'Instagram vont recevoir, en rappelant que de leur côté ce sera optionnel et en lien avec l'interopérabilité voulue avec Messenger. Précédemment, Messenger a accueilli une fonctionnalité comme Watch Together.