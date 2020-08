Messenger et Instagram : Facebook donne des signes de début de fusion

Pour l'unification technique de ses services de messagerie, la fusion entre Messenger et Instagram de Facebook semble débuter.

La messagerie avec des amis qui utilisent Facebook. The Verge rapporte que des utilisateurs d'Instagram sur Android et iOS ont vu apparaître un écran pour les prévenir d'une telle possibilité à venir.

Il s'accompagne également d'une information concernant quelques autres petites nouveautés avec un relooking plus coloré, des emojis pour les réactions, le swipe pour répondre à un message. L'icône pour les messages directs prend en outre la forme de celle de Messenger.

Pour le moment, il semble être surtout question d'une mise à jour optionnelle de l'application Instagram afin d'y intégrer des fonctionnalités de Messenger et pas l'inverse.

C'est quoi qu'il en soit un signe tangible pour les dernières étapes concernant le rapprochement des services de messagerie sur Instagram, Messenger, mais aussi WhatsApp. Autrement dit, la fameuse fusion de leur infrastructure technique.

Cette plateforme de messagerie unifiée pour les populaires applications du groupe de Mark Zuckerberg - et étiquetées from Facebook - devrait profiter au final du chiffrement de bout en bout. L'interaction entre de telles applications de messagerie soulèvent des craintes en matière de concurrence et pour le recoupement de données.