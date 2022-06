Meta lance l'Académie du métavers en France

En partenariat avec Simplon.co, une Académie du métavers va être lancée à la rentrée 2022. Une école gratuite et inclusive pour le métavers voulue par Meta.

Avec pour ambition de former les jeunes et les talents aux métiers du métavers, Meta annonce l'ouverture à la rentrée prochaine de l'Académie du métavers. Cette école dédiée au métavers sera lancée en collaboration avec Simplon.co qui propose des formations aux métiers du numérique.

Pour la première année pilote et avec les villes de Paris, Marseille, Lyon et Nice, l'objectif est une vingtaine d'élèves par ville et par promotion. Le programme s'articulera autour d'une session de formation individuelle de 3 à 6 mois, puis une deuxième phase de 12 à 18 mois en alternance dans des entreprises partenaires.

Deux métiers sont d'abord visés : concepteur développeur spécialisé en technologies immersives (réalité virtuelle, augmentée et mixte) et métavers, technicien support / assistance pour la maintenance et le déploiement des équipements.

Pour un écosystème français du métavers

La communication de Meta et de la start-up Simplon.co met l'accent sur l'inclusion, la diversité et de nouvelles opportunités professionnelles avec des profils atypiques. L'école gratuite bénéficie du soutien financier de Meta qui assure toutefois qu'il ne s'agit pas de recruter ses futurs collaborateurs.

" L'Académie du métavers est un premier pas qui va permettre d'anticiper l'accélération des usages et de former les futurs bâtisseurs du métavers. Nous souhaitons participer à la création d'un métavers collectif, en créant des emplois durables pour l'ensemble de l'écosystème numérique ", déclare Laurent Solly, vice-président Europe du Sud de Meta.

En octobre dernier et pour devenir l'entreprise du métavers en construisant la plateforme informatique du futur, Meta avait annoncé un plan de création de 10 000 nouveaux emplois hautement qualifiés en Europe au cours des cinq prochaines années.