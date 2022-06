Meta ose une boutique de luxe pour avatar

En marge d'une mise à jour en début d'année et une plus grande disponibilité d'avatars 3D présentés comme une représentation virtuelle de la personnalité d'un utilisateur et pour un profil plus dynamique, une boutique baptisée Avatars Store va être ouverte sur Facebook, Instagram et Messenger.

Les utilisateurs de ses applications et plateformes dans le giron de Meta pourront ainsi acheter des vêtements virtuels afin d'habiller avec style leurs avatars. L'inauguration de la boutique se fera avec les marques Balenciaga, Prada et Thom Browne. Il y a ainsi une connotation luxe avec les premières marques, même s'il est évoqué l'arrivée ultérieure d'autres marques.

" Les biens numériques seront un moyen important de s'exprimer dans le métavers et un moteur important de l'économie créative. J'ai hâte d'ajouter d'autres marques et d'introduire bientôt cette fonctionnalité dans la réalité virtuelle ", déclare Mark Zuckerberg.

De quoi être dubitatif…

Avec par exemple les skins personnalisés dans le domaine du jeu vidéo par exemple, l'idée vendue par le patron et fondateur de Meta n'a rien de particulièrement novatrice. Il s'agit de la mettre à la sauce métavers et en tenant manifestement compte d'un aspect réseau social.

Pour Mark Zuckerberg, une grande partie de la façon dont les personnes s'expriment se fait via ce qu'ils portent et la mode. " C'est un grand pas en avant pour les avatars et Meta, et j'espère que nous ferons beaucoup plus. " Il s'agirait d'une marketplace ouverte pour la création et vente de vêtements virtuels par les développeurs.

Meta a osé… mais les utilisateurs vont-ils suivre ? Pas de date précise concernant l'ouverture de la boutique Avatars Store, même si un déploiement devrait débuter cette semaine aux USA, Canada, Mexique et Thaïlande. Pour les modalités d'accès et la question du prix, c'est aussi le mystère. Les options de vêtements gratuits pour les avatars de Meta resteront toutefois disponibles.