Pour les publicités en lien avec des cryptomonnaies sur ses plateformes, le groupe Facebook (devenu Meta le mois dernier) avait décrété l'interdiction pure et simple en janvier 2018. Les règles en la matière ont ensuite été assouplies en mai 2019.

Désormais, Meta autorise davantage de publicités pour les cryptomonnaies avec des critères d'éligibilité qui reposent sur l'obtention d'une licence réglementaire parmi 27 pour les produits concernés, au lieu de seulement 3 auparavant. En France, il s'agit par exemple d'un agrément délivré par l'Autorité des Marchés Financiers.

" Tout annonceur souhaitant diffuser des publicités faisant la promotion de plateformes de négociation de cryptomonnaies, de produits et services associés, doit au préalable obtenir une autorisation écrite ", rappelle par ailleurs Meta.

Meta justifie son changement de ton par un marché des cryptomonnaies qui a gagné en maturité, et une augmentation de la réglementation ayant permis de définir des responsabilités et attentes plus claires pour le secteur.

Hasard du calendrier, cette évolution intervient alors que David Marcus qui était en charge des projets dans le domaine des cryptomonnaies a annoncé son départ de Meta à la fin de cette année.

À se demander si en autorisant davantage de publicités pour les cryptomonnaies, ce n'est pas un autre aveu d'échec.