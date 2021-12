En charge de Facebook Financal, David Marcus quitte Meta

Responsable de F2 (Facebook Financial) pour les solutions de paiement et services financiers de Meta, David Marcus annonce son départ.

David Marcus a rejoint Meta (anciennement groupe Facebook) en 2014 après avoir été le président de PayPal. Il a été aux commandes de la messagerie Messenger, puis s'est consacré à des projets en rapport avec la technologie blockchain, tout en quittant le conseil d'administration de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase.

L'homme a dévoilé le projet de cryptomonnaie Libra porté par Facebook qui a évolué par la suite pour devenir le projet de cryptomonnaie Diem. Le mois dernier et dans le cadre d'un programme pilote, David Marcus a annoncé le lancement aux États-Unis et au Guatemala de l'application de portefeuille numérique Novi (anciennement Calibra) de Meta.

Novi permet d'envoyer et recevoir de l'argent en utilisant la cryptomonnaie de type stablecoin Pax Dollar (USP). Avec l'aval des autorités réglementaires, David Marcus avait souligné que l'intention demeure de faire migrer Novi vers le réseau de paiement Diem.

Départ de la cheville ouvrière du projet de cryptomonnaie

Pour autant, le projet de Meta dans les cryptomonnaies est pour le moment très loin de ses ambitions initiales. C'est dans ce contexte et après sept années chez Meta que David Marcus a annoncé son départ du groupe à la fin de cette année.

David Marcus reconnaît qu'il y a beaucoup à faire dans la foulée du lancement de Novi et assure être toujours aussi passionné par la nécessité de " changer nos systèmes de paiement et financiers ", mais il évoque son ADN d'entrepreneur et le souhait de " recommencer à construire quelque chose de nouveau et d'excitant " dans les mois à venir.

Patron de Meta, Mark Zuckerberg a réagi au départ de David Marcus en déclarant : " J'ai tellement appris en travaillant avec toi et je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Nous n'aurions pas pris une telle décision pour Diem sans ton leadership et je te suis reconnaissant d'avoir fait de Meta un lieu où nous faisons ces gros paris. "