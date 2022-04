Meta aura ses lunettes de réalité augmentée Nazare pour 2024

| Source : The Verge

Facebook est devenu Meta afin de marquer son intérêt pour le métaverse vu comme la prochaine évolution des interactions entre l'homme et la machine. Et l'une des portes d'entrée privilégiées par Mark Zuckerberg pour accéder à ce nouvel univers sera sans doute les lunettes de réalité augmentée ou mixte.

Capables d'afficher des informations contextuelles sur le monde environnnat, elles seront plus ergonomiques que les smartphones pour interagir avec cette nouvelle matière numérique.

Si plusieurs entreprises travaillent sur le développement de lunettes de réalité augmentée, Meta n'en serait pourtant qu'aux premières étapes de conception et n'aurait pas encore de prototype fonctionnel, selon des informations du site The Verge.

La commercialisation de la première génération de gadget n'interviendrait ainsi pas avant 2024 mais une roadmap prévoirait déjà une version plus légère en 2026 et un troisième modèle en 2028.

Project Nazare, la pierre angulaire

Il porterait le nom de code Project Nazare et Mark Zuckerberg voudrait en faire une révolution équivalente au premier iPhone lancé par Steve Jobs en 2007 qui avait profondément impacté le marché des smartphones.

Selon les premières données, le système sera indépendant d'un smartphone mais aura besoin d'un boîtier additionnel pour gérer une partie de la puissance de calcul, avec une communication sans fil entre les deux.

L'une des fonctions principales, dérivées des réseaux sociaux, sera de pouvoir communiquer avec les hologrammes d'autres personnes affichés dans les lunettes.

Le prix du gadget n'est pas encore fixé mais il sera sans doute supérieur aux 299 dollars du casque VR Quest. Ce sera un point crucial pour faciliter l'adoption de ce type d'accessoire et par extension fournir un accès aux services que Meta compte déployer dans le métavers.

Hypernova, bracelet de contrôle par la pensée, montre connectée

The Verge cite également un projet Hypernova de lunettes connectées légères qui ferait lui aussi une apparition officielle en 2024 et qui serait cette fois dépendant d'un smartphone. Il permettrait d'afficher sur un écran dans le champ de vision les notifications et messages de l'appareil mobile.

Mark Zuckerberg lui-même serait très impliqué dans la supervision de Nazare et exigerait une expérience de réalité augmentée de qualité avec un champ de vision large, de la 3D et un design soigné et accepté pour ne pas reproduire l'erreur des Google Glass.

De nombreux obstacles doivent être surmontés. Outre les difficultés techniques du hardware, l'utilisation d'un dérivé de Fuchsia OS de Google a été abandonnée côté software, obligeant à se tourner vers Android.

Pour l'heure, le système pèse une bonne centaine de grammes et n'offre qu'une autonomie de 4 heures, pour un usage essentiellement en intérieur. Les affichages utilisent des guides d'onde et des écran microLED, avec une caméra à l'avant et un système de suivi du regard.

A ceci pourrait s'ajouter un bracelet avec capteur EMG (electromyographie différentielle) fonctionnant comme un bras virtuel permettant d'interagir avec les contenus affichés dans les lunettes de réalité augmentée et actionné par la pensée pour déclencher une action ou taper du texte, selon des technologies venant de CTRL-Labs, société rachetée en 2019.

Meta pourrait d'ailleurs lancer dès cette année une montre connectée utilisant en partie les technologies de CTRL-Labs de contrôle de pensée.