Meta : la réalité virtuelle encore plus belle avec les casques Cambria et Quest en préparation

Tout en préparant la transition du métavers, le groupe Meta prépare de nouveaux casques de réalité virtuelle et augmentée qui constitueront des portes d'entrée vers ce nouvel univers virtuel.

Plusieurs projets sont en cours, du Project Cambria de casque de réalité virtuelle au Project Nazare de lunettes de réalité augmentée. Selon le site The Information, pas moins de quatre casques seraient prévus d'ici 2024.

Le Project Cambria (nom de code interne Arcata) sera un produit haut de gamme se situant au-dessus de la série de casques VR Quest. Son lancement est programmé pour septembre 2022 et une évolution, nom de code Funston, sera proposée ensuite en 2024.

Son tarif sera de 800 dollars, bien au-delà des 300 à 400 dollars des casques VR Quest, avec l'avantage d'écrans haute définition permettant de lire facilement du texte et d'une puissance équivalente à un PC d'entrée de gamme, le tout avec une version d'Android personnalisée par Meta.

Il offrira également une grande batterie et sera doté de caméras externes permettant de réaliser de la réalité augmentée.

Casques Quest et bracelet EMG

Les casques de réalité virtuelle Quest ne seront pas oubliés et deux modèles sont listés dans la roadmap, Stins et Cardiff, avec des lancements prévus sur 2023 et 2024.

Le Project Nazare et la déclinaison allégée Hypernova ne sont pas attendus avant 2024, de même que le bracelet avec capteur EMG (électromyographie différentielle) pour manipuler des objets virtuels par la pensée.

Si Nazare fonctionnera de façon autonome, Hypernova aura besoin de la puissance d'un smartphone. Des évolutions de Nazare sont ensuite programmées en 2026 puis en 2028.