Les comptes Meta et profils Meta Horizon sont déployés

Meta annonce le déploiement des comptes Meta. Il débute et se fait de manière progressive. Les utilisateurs de casques de réalité virtuelle Meta Quest vont pouvoir se connecter avec un compte Meta, à la place d'un compte Facebook.

Comme prévu, ce changement marque donc la fin de l'obligation d'un compte Facebook pour une connexion avec un casque VR du groupe. Une mesure critiquée qui avait été introduite en 2020, au lieu d'un compte Oculus séparé à l'époque.

" Toute personne qui utilise des appareils VR Meta pour la première fois ou qui a déjà fusionné son compte Oculus et son compte Facebook devra créer un compte Meta afin de se connecter à ses appareils. "

Le métavers avec des profils Meta Horizon

Avec un nouveau compte Meta, un profil Meta Horizon devra être configuré via le choix d'un nom d'utilisateur unique (et nom d'affichage) et la possibilité d'ajouter une photo de profil. Il est régi par des contrôles de confidentialité. Plusieurs comptes Meta peuvent être créés avec pour chacun un profil Meta Horizon.

Un compte Meta est présenté comme un espace centralisé pour une connexion aux appareils VR, consulter et gérer les applications achetées. Un profil Meta Horizon se rapproche davantage d'un profil sur un réseau social et pour la réalité virtuelle. Il est privé par défaut pour les 13-17 ans.

" Notre nouvelle structure de compte Meta vous donne plus de flexibilité et de contrôle, vous permettant de choisir comment vous vous présentez ou non, et si Facebook et/ou Instagram font partie de votre expérience dans la réalité virtuelle et autres lieux où vous utilisez votre profil Meta Horizon ", écrit Meta.