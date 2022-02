Métavers : Meta impose une limite personnelle pour garder les avatars à distance les uns des autres

Pour les avatars dans Horizon Worlds et Horizon Venues, Meta ajoute Personal Boundary pour délimiter une frontière personnelle et éviter le harcèlement.

Avec sa plateforme sociale Horizon, Meta pose quelques jalons du métavers et d'expériences en réalité virtuelle grâce aux casques Meta Quest (anciennement Oculus Quest). Avec des avatars, Horizon Worlds et Horizon Venues permettent aux utilisateurs d'interagir et de créer des univers, d'accéder à des concerts et événements sportifs.

Pour Horizon Worlds et Horizon Venues, Meta annonce le déploiement d'une fonctionnalité Personal Boundary. Cette limite personnelle doit empêcher les avatars de s'approcher à une certaine distance les uns des autres. En l'occurrence, l'équivalent d'une distance perçue de 1,2 mètre, mais sans retour haptique pour la ressentir.

Selon Meta, il est question d'empêcher quiconque d'envahir l'espace personnel d'un avatar et d'éviter plus facilement les interactions indésirables. Personal Boundary entre dans le cadre des mesures contre le harcèlement déjà existantes. Un exemple donné est le fait que les mains d'un avatar disparaissent si elles empiètent sur l'espace personnel.

Personnal Boundary par défaut et sans désactivation

The Verge signale que pendant la phase de bêta de Horizon Worlds, l'avatar d'une utilisatrice avait subi des attouchements par l'avatar d'un inconnu. Tout en déplorant cet incident, Meta avait souligné que l'utilisatrice n'avait pas activé des options disponibles comme un bouton de blocage, avec le souhait de les rendre plus facile à trouver à l'avenir.

Personnal Boundary fait l'objet d'une activation par défaut et de manière permanente. Les utilisateurs ne pourront pas procéder à une désactivation. " Nous pensons que cela contribuera à établir des normes de comportements, ce qui est important pour un medium relativement nouveau comme la VR. "

Meta précise étudier la possibilité d'ajouter de nouveaux contrôles, comme pour personnaliser le rayon d'action de la frontière personnelle notamment. " Nous croyons que Personal Boundary est un exemple puissant de la façon dont la réalité virtuelle a le potentiel d'aider les gens à interagir confortablement. "