2020 année la plus chaude jamais enregistrée en France

L'année 2020 aura été surprenante à plus d'un titre. Si la pandémie de Covid-19 a occupé les esprits et transformé les rythmes de vie, la période a aussi été marquée par des températures moyennes élevées, avec deux pics de canicule (fin juillet et mi-août) et une chaleur maintenue en septembre mais aussi des périodes de douceur prolongées dans le temps.

Hormis juin et octobre, dans les moyennes habituelles, les autres mois ont été considérés comme chauds, novembre ayant été en particulier très doux du fait de conditions anticycloniques persistantes.

Le mois de décembre a connu deux périodes de froid mais est resté en moyenne assez doux à l'échelle du pays.

Météo France annonce donc que 2020 a été l'année aux températures les plus chaudes depuis 1900 avec une moyenne de 14 degrés, battant le record de 2018 (13,9 degrés).

L'organisme note que sur les 10 années les plus chaudes observées en France depuis 1900, 9 appartiennent au XXIè siècle, dont l'intégralité de la période 2017-2020. Ces hausses suivent celles du réchauffement climatique global et le pire reste à venir, les efforts pour tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre se montrant insuffisants actuellement à empêcher d'augmenter la température moyenne du globale de moins de 2 degrés.