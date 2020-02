Metro Redux s'affiche sur Switch

La Switch de Nintendo voit se multiplier les adaptations de jeux AAA sortis sur PC et autres consoles haut de gamme ces derniers temps. Après The Witcher, ce sera ainsi au tour de Metro Redux.

Deep Silver prépare ainsi l'arrivée de Metro : Redux sur Switch, une plateforme que l'on n'attendait pas vraiment pour ce type de jeu, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, le titre s'oriente vers un public bien plus adulte que la majorité des titres proposés par Nintendo sur sa console, et d'autre part ce FPS post apocalyptique fait la part belle aux graphismes avec des environnements ultras détaillés et une qualité bien éloignée de ce qu'est, en théorie, capable de reproduire la machine hybride.

Pourtant Metro: Redux sortira bien le 28 février prochain sur Switch. Rappelons qu'il s'agira d'une compilation de Metro 2033 et Metro Last Light. Le joueur devra survivre dans une ville de Moscou dévastée et en proie à des monstres mutants alors même que les survivants s'organisent en diverses factions et s'affrontent pour récupérer les restes du monde civilisé...

Bien entendu, la version Switch sera adaptée aux performances de la machine, mais Deep Silver nous rassure avec une nouvelle série de visuels du titre. Reste à savoir ce que donnera le gameplay, l'éditeur ayant annoncé là aussi des aménagements pour tirer profit de la machine hybride de Nintendo.