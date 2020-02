The Witcher 3 s'offre une mise à jour bienvenue sur Switch

Saber Interactive continue de travailler sur la version Switch de The Witcher 3, notamment dans le but de continuer à optimiser le titre pour le rendre aussi proche que possible de la version PC dans les graphismes et la fluidité, mais aussi dans les fonctionnalités.

Ainsi, une nouvelle mise à jour actuellement déployée en Corée du Sud permettrait enfin de profiter des sauvegardes du jeu réalisées dans le Cloud. Concrètement, il sera enfin possible aux joueurs d'aller récupérer leurs sauvegardes du jeu sur Steam ou GOG s'ils en disposent pour retrouver leur progression dans le titre s'ils y ont joué sur PC par le passé. Les joueurs n'auront ainsi pas à refaire inlassablement les mêmes quêtes et pourront ainsi synchroniser leur progression entre les plateformes.

Il faudra s'identifier au préalable auprès du service de sauvegarde Cloud de CD Projekt.

La mise à jour permet également de profiter des commandes tactiles dans les menus. On note également qu'un premier lifting graphique a été réalisé dans cette version 3.6 avec une refonte d'une partie du moteur du jeu dans la gestion des lumières. On retrouve ainsi désormais le flou de mouvement, l'anticrénelage, la gestion de la profondeur de champ... Les textures apparaissent également plus détaillées, mais il y aura encore un peu de travail pour rattraper la version PC.