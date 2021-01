Xiaomi : cap sur la charge sans fil 67W pour le Mi 11 Pro ?

Si le Mi 11 propose déjà une charge sans fil 50W, Xiaomi pourrait faire encore plus puissant avec deux futurs smartphones, dont le Mi 11 Pro.

Il est désormais possible de proposer de la charge sans fil aussi puissante (au moins annoncée) que de la charge filaire pour un certain nombre de smartphones, réduisant les temps de chargement.

Le Xiaomi Mi 11 propose ainsi une charge filaire de 55W et une charge sans fil de 50W mais il semble que le fabricant chinois s'apprête déjà à monter en puissance sur le sans fil.

Dans la beta de MIUI 12.5 se cachent des références à deux smartphones qui proposeront une charge sans fil de 67W, indique le site XDA Developers. L'un des deux pourrait être le futur Xiaomi Mi 11 Pro, mais sans certitude absolue pour le moment.

Xiaomi Mi 11

La référence à une charge sans fil 67W est associée à deux noms de code : mars et star, correspondant à deux smartphones ou deux variantes d'un même modèle, le deuxième étant lui-même relié à la présence du SoC Snapdragon 888, ce qui le positionnera en haut de gamme.

Xiaomi a déjà fait la démonstration d'un système de charge sans fil 80W mais il n'est pas sûr qu'il soit encore commercialisable et il reste possible que le fabricant passe par l'étape intermédiaire d'une charge 67W, dont il est même déjà possible de trouver un logo.

S'il s'agit bien du Xiaomi Mi 11 Pro, on devrait avoir confirmation de cette fonctionnalité dès le mois de février avec la présentation officielle du modèle.