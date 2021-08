La montre Xiaomi Mi Watch Lite, le PC MSI GF65 et le clavier ROCCAT Vulcan : des prix CASSÉS pour ce trio !

Commençons par le clavier Roccat Vulcan Pro qui bénéficie d’une remise de 25 % sur Amazon.

Son design primé est reconnu comme l’un des claviers les mieux conçus du secteur. Sa conception est ultrafine, le clavier est en plus fourni avec un repose-poignets.

Il est équipé de touches individuellement rétroéclairées RGB et le clavier est accompagné d’un interrupteur optique Titan capable de supporter 100 000 millions de pressions de touche. On observe une molette pour régler le volume.

Avec l’application Roccat Swarm, vous pouvez ajuster le rétroéclairage et choisir parmi plusieurs modes comme la technologie AIMO.

Sur le site Amazon, le clavier Roccat Vulcan Pro est au tarif de 150 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite.





Passons ensuite au PC portable gamer MSI GF65 10UE-034XFR en promo chez Rueducommerce.

De format compact, avec moins de 2 kg pour une dalle IPS de 15,6" (1920 x 1080 pixels en Full HD) avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Ce PC possède une belle finition de couleur noire avec un rétroéclairage rouge pour le clavier.

On peut observer au niveau de la connectique : 2 ports USB 3.2, 2 ports USB Type C, un port HDMI, un port LAN et une prise combo casque / microphone.

Le PC est propulsé par un processeur Intel Core i5 cadencé à 2,45 Ghz (4,1 Ghz en mode Turbo) acompagné de 16 Go de RAM et d'un disque SSD de 512 Go. De plus, il est équipé d’une carte Nvida GeForce GTX 3060 Ti avec 6 Go de RAM. Pour terminer, sa batterie d’une capacité de 51 Wh permet une autonomie d’environ 5 heures.

Le PC portable MSI GF65 Thin est au tarif de 1000 € au lieu de 1250 € chez Rueducommerce avec la livraison offerte.



Finissons avec la montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite qui dispose d’un écran 1,4” avec une résolution de 320x320 px, ce qui assure une bonne lisibilité. Son bouton latéral permet d’interagir avec les différentes fonctionnalités de la montre qui reste bien entendu tactile. La montre est ultra légère avec seulement 35 g.

La montre connectée dispose d’un système GPS intégré et prend en charge plusieurs modes d’entraînements sportifs. De plus, elle dispose d’un suivi de la fréquence cardiaque 24h/24. La Mi Watch Lite est étanche jusqu’à 50 mètres, idéal pour tous les sports en contact avec l’eau. Sa batterie de 230 mAh alimente la montre avec une charge de 5W. Elle offre une autonomie maximale de 9 jours en utilisation standard. Pour la connectivité, la Mi Watch Lite embarque le Bluetooth 5.1, et elle peut être appairée avec des smartphones Android 4.4 ou iOS 10 et plus.

La montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite est au prix de 34 € au lieu de 60 € sur le site d’Amazon avec la livraison gratuite.



N’hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme l’énorme promotion sur le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Youth Edition et notre sélection de bons plans AliExpress ou encore l’écran Asus ROG Strix XG27AQ gaming profitant d’une ÉNORME promo.