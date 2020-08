HBMnext : la prochaine évolution de la mémoire HBM2E se dessine déjà

Si les cartes graphiques grand public exploitent de la mémoire GDDR5 ou GDDR6 pour les plus récentes (et en attendant la GDDR6X), les produits pour serveurs et les accélérateurs graphiques utilisent plutôt de la mémoire HBM2 (High Bandwith Memory) plus onéreuse mais offrant de plus grandes vitesses de transfert pouvant mieux répondre à des besoins comme le deep learning en intelligence artificielle.

Cette dernière connaît déjà une évolution avec la mémoire HBM2E qui accroît encore les performances et commence à faire une apparition cette année. Elle atteint déjà des bandes passantes de l'ordre de 410 Go/s (et même plus chez certains fabricants).

HBM2E de SK Hynix

Le fabricant de mémoires Micron évoque déjà une suite avec une mémoire HBMnext (qui pourrait continuer dans la lignée HMB2 ou devenir HBM3) qui continuera à faire progresser la vitesse de transfert par broche (2 Gbps pour HBM2 pour 256 Go/s de bande passante et 3,2 à 3,6 Gbps pour HBM2E avec une bande passante atteignant 410 à 460 Go/s selon les fabricants).

HBMnext ira donc encore au-delà mais il ne faudra pas attendre les premiers produits avant fin 2022 et surtout la finalisation de la spécification du JEDEC.