Nvidia A100 : l'accélérateur graphique sous Ampere décliné en version PCIe

Le groupe Nvidia a officialisé sa nouvelle architecture Ampere gravée en 7 nm succédant à Turing (12 nm) et qui va constituer le coeur de ses prochaines offres en matière de GPU.

En attendant une série de cartes graphiques RTX 3000 peut-être d'ici la fin de l'année, c'est sur le segment professionnel que se déploient les premiers produits GPU sous Ampere.

Nvidia A100 au format SXM

Lors de l'annonce au mois de mai, Nvidia avait annoncé un accélérateur graphique Nvidia A100 exploitant la nouvelle architecture et destiné aux serveurs et datacenters.

Au format SXM et doté d'un TDP de 400W, ce produit offre une puissance de traitement de 156 TFLOPS en TF32 et de 312 TFLOPS en FP16, le destinant à des usages de type HPC, applications critiques et modélisation avec des possibilités de liaisons multi-GPU intra et inter serveurs.

Complétant cette première proposition, Nvidia annonce la version PCIe 4.0 de l'accélérateur graphique Nvidia A100. Appuyé par 40 Go de mémoire HBM2, il vise des usages plus mainstream et aura l'avantage de pouvoir être installé dans des racks standard, avec la possibilité de construire très facilement des systèmes avec un nombre variable d'accélérateurs A100.

Du fait de la conception différente par rapport au SXM, les performances de la version PCIe pourront être réduites de 10%, voire un peu plus selon les usages, notamment en matière de traitement d'intelligence artificielle.

Nvidia promet toujours des performances multipliées par 20 par rapport à la génération précédente sous Volta. Le prix ne devrait pas être très différent de la version SXM mais dépendra des fournisseurs et intégrateurs.