LPDDR5 : Micron lance la production de masse, le Xiaomi Mi 10 premier servi

Alors que les premiers smartphones capables de supporter la LPDDR5 seront annoncés dans quelques jours, Micron annonce la production de masse pour ses composants en 6, 8 et 12 Go. Le Xiaomi Mi 10 sera l'un des premiers smartphones à en profiter.

En décembre, Qualcomm annonçait sa plate-forme mobile Snapdragon 865 avec un argument de taille : le support de la mémoire RAM LPDDR5. C'est la promesse de meilleures performances par rapport à l'actuel LPDDR4x tout en offrant une meilleure efficacité énergétique.

Les premiers smartphones dotés de SoC Snapdragon 865 seront dévoilés dans les prochains jours et d'autres modèles seront présentés durant le salon MWC 2020 (si le coronavirus ne fait pas annuler toutes les conférences de presse). Ce sera l'occasion pour la RAM LPDDR5 de faire ses premiers pas.

Et justement, Micron annonce le lancement de la production de masse de ses composants mémoire LPDDR5 en 6, 8 et 12 Go, l'un des premiers smartphones à en profiter étant le futur Xiaomi Mi 10.

Avec des vitesses de transfert de 5,5 à 6,4 Gbps par broche, on peut espérer une amélioration de 50% par rapport à la LPDDR4x mais avec 20% de réduction de la consommation d'énergie.

Mais ce n'est pas tout puisque Micron compte proposer des puces mémoire combinant RAM LPDDR5 et mémoire rapide de stockage UFS plus tard dans l'année.