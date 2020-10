Micron uMCP5 : les mémoires LPDDR5 et Flash NAND en UFS 3.1 dans une seule puce

Réunir la RAM et la mémoire de stockage sur une même puce pour en réduire l'encombrement dans les smartphones, c'est ce que propose Micron avec son composant mémoire uMCP5 réunissant LPDDR5 et Flash NAND en UFS 3.1

Tout en embarquant toujours plus de fonctionnalités, les smartphones ont un espace interne très contraint qui oblige à faire des choix de design et des compromis. Toute réduction de la taille des composants est donc bienvenue.

Le spécialiste des mémoires Micron a finalisé une solution uMCP5 qui permet de réunir les deux types de mémoire (DRAM et NAND) utilisées dans un téléphone portable en un même composant en les empilant.

Les dernières technologies sont utilisées avec d'une part de la LPDDR5 et d'autre part de la Flash NAND en UFS 3.1, offrant une alternative intéressante aussi pour des appareils mobiles que pour des produits de stockage.

Le choix de ces technologies, avec leurs vitesses de transfert élevées, permet aussi de répondre aux besoins actuels des smartphones et de leurs nouvelles fonctionnalités, que ce soit pour l'intelligence artificielle, la photo mobile ou les usages issus de la 5G.

La LPDDR5 embarquée permettra d'atteindre une bande passante jusqu'à 6,4 Gbps (contre 4,2 Gbps pour la LPDDR4x) tandis que l'UFS 3.1 permet de gagner en débit tout en réduisant la consommation d'énergie, point toujours sensible dans les smartphones.

Et l'espace libéré par l'utilisation d'une seule puce peut être utilisé pour augmenter la taille de la batterie ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. Micron annonce la disponibilité de différentes configurations pour son composant uMCP5 : 128 + 8 Go, 128 + 12 Go, 256 + 8 Go, 256 + 12 Go.