OneDrive pousse la limite à 250 Go par fichier

Pour Microsoft 365 et également OneDrive à usage personnel, Microsoft va faire passer la taille maximale d'un fichier mis en ligne à 250 Go.

Microsoft a annoncé cette semaine que la taille maximale d'un fichier pour Microsoft 365 va être portée de 100 Go à 250 Go. Cela comprend l'upload de fichiers dans SharePoint, Teams et OneDrive. Qui plus est, cette nouvelle limite n'est pas réservée aux seuls professionnels. Elle concernera également OneDrive dans le cadre d'un usage personnel.

Pour le commun des utilisateurs, la nouvelle limite peut sembler bien élevée, mais Microsoft dit répondre à une demande. Rappelons qu'avant de passer à 100 Go l'été dernier, la limite pour la taille d'un fichier était à 15 Go.



" Vous pourrez facilement partager des fichiers volumineux tels qu'un modèle 3D d'un nouveau bâtiment, une présentation commerciale tournée en vidéo 8K, un gros jeu de données pour un essai de vaccin ou des projets de recherche, ou de grosses vidéos pour des projets éducatifs. "

Microsoft précise avoir procédé à des optimisations pour les performances d'upload, et indique que chaque fichier est divisé en morceaux et chaque morceau est chiffré avec une clé unique. Tous les fichiers sont sauvegardés dans Azure Storage.

Le groupe de Redmond rappelle par ailleurs le recours à la synchronisation différentielle. La limite de 250 Go par fichier sera mise en place d'ici la fin du mois de janvier, avec une disponibilité générale attendue d'ici la fin du premier trimestre.