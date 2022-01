Microsoft rachète Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars !

Après le rachat de ZeniMax (Bethesda) pour 7,5 milliards de dollars qui a été finalisé en mars dernier, Microsoft annonce son intention de faire tomber dans son giron Activision Blizzard. Une transaction à hauteur de 68,7 milliards de dollars.

Si cette transaction aboutit, ce sera la plus grosse acquisition jamais réalisée par le groupe de Redmond après les 26 milliards de dollars pour le rachat du réseau social professionnel LinkedIn en 2016, dans un domaine bien différent de celui du jeu vidéo.

Derrière Activision Blizzard, ce sont des franchises comme Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot ou encore StarCraft qui sont cités à titre d'exemple.

Il faut dire que le géant américain du jeu vidéo englobe de nombreux studios parmi lesquels Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch.

Pour devenir le troisième acteur mondial du jeu vidéo

La finalisation de la transaction est attendue au cours de l'exercice fiscal 2023. Pour Microsoft, c'est un exercice décalé qui débute en juillet 2022. À l'issue, Activision Blizzard deviendra une filiale de Microsoft Gaming (une nouvelle entité) sous la responsabilité de Phil Spencer.

L'objectif affiché est de proposer autant de jeux Activision Blizzard que possible (anciens et nouveaux) dans le Xbox Game Pass et PC Game Pass. Actuellement, le Game Pass compte plus de 25 millions d'abonnés. Pour les jeux Activision Blizzard, ce sont près de 400 millions de joueurs actifs par mois.

Sur la question des exclusivités, il faudra se contenter d'une déclaration de Phil Spencer : " Les jeux Activision Blizzard sont appréciés sur de nombreuses plateformes et nous prévoyons de continuer de prendre en charge ces communautés à l'avenir. "

Le responsable de Microsoft écrit également : " Microsoft s'engage à poursuivre sa quête d'inclusion dans tous les aspects du gaming, tant chez les employés que chez les joueurs. " Un message clair dans un contexte où la direction d'Activision Blizzard est pointée du doigt pour du harcèlement sur des employés.

Avec le rachat d'Activision Blizzard, le groupe Microsoft indique qu'il deviendra le troisième plus gros acteur du jeu vidéo en termes de chiffre d'affaires, derrière Tencent et Sony.