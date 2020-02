Microsoft liquide sa monétisation des applications UWP avec la publicité

Le 1er juin 2020, la plateforme de monétisation des publicités de Microsoft pour les applications Windows UWP (Universal Windows Platform) sera fermée. Une décision qui est principalement justifiée par le fait qu'il n'est plus viable pour Microsoft de continuer à exploiter un tel produit comme actuellement.

Cette décision aura plus largement un impact non négligeable pour les développeurs et les possibilités de monétisation dans le Microsoft Store avec les applications. Sans compter une incitation de moins pour l'adaptation d'applications Windows universelles dans le Microsoft Store.

Bien évidemment, il demeurera d'autres formes de monétisation pour les développeurs d'applications UWP en passant par exemple par d'autres plateformes publicitaires.

On peut en outre se poser des questions concernant le Microsoft Store (anciennement Windows Store) lui-même qui n'a jamais pu atteindre la promesse des débuts d'un magasin d'applications populaire et fourni, notamment grâce aux applications UWP pour Windows 10.

Cela reste une information non officielle à confirmer, mais Microsoft aurait l'intention de fermer Microsoft Store pour Entreprises et Microsoft Store pour Éducation.