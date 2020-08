Microsoft rêve d'immerger ses serveurs Azure

L'une des principales contraintes des datacenters consiste à gérer l'évacuation de la chaleur générée par les équipements et de maintenir une température de fonctionnement idéale.

A côté de gros systèmes de refroidissement énergivores, les grandes entreprises imaginent de multiples solutions annexes comme placer les datacenters près du Pôle Nord ou les immerger pour profiter des températures fraîches de l'eau de mer : c'est le projet Natick de Microsoft, en cours d'évaluation.

Un brevet repéré par Patently Apple montre que la firme de Redmond a d'autres idées en réserve pour trouver une solution au refroidissement des fermes de serveurs.

L'idée développée est d'immerger carrément les infrastructures dans un réservoir rempli d'un liquide de refroidissement. L'ensemble sera composé de caissons étanches contenant les serveurs et pouvant être placés de façon modulaire dans le réservoir de manière de pouvoir assurer une maintenance ou une mise à jour de certains équipements sans interrompre le fonctionnement ou le refroidissement de l'installation.

On pense évidemment à un usage possible pour les serveurs cloud Microsoft Azure, avec un fonctionnement optimisé réduisant les temps de mise à l'arrêt du datacenter pour maintenance.

Il s'agit bien sûr d'un simple brevet qui ne donnera pas forcément lieu à une réalisation concrète (pourquoi pas un projet Natick 2.0 avec un datacenter immergé en mer dont les serveurs sont eux-mêmes immergés dans un liquide de refroidissement) mais on a un aperçu ici des solutions envisagées pour surmonter une contrainte qui sera de plus en plus sensible dans les années à venir.