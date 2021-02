Microsoft confirme des pénuries de Xbox Series X|S jusqu'en juin.

Microsoft avait déjà abordé le sujet et AMD avait confirmé l'information : les pénuries de Xbox Series X et S devraient s'étendre jusqu'en juin 2021.

La semaine dernière, AMD prenait la parole pour expliquer la situation délicate vis-à-vis de la production de puces très demandées actuellement, et notamment les puces destinées à la production de PS5 et Xbox Series, qui souffrent de pénuries depuis leur lancement.

Microsoft prend à nouveau la parole dans le New York Times via Mike Spencer, responsable des relations investisseurs de la marque. Ce dernier confirme ainsi que les contraintes liées à l'approvisionnement de puces maitresses dans la fabrication des consoles devrait entrainer des pénuries au moins jusqu' à juin prochain.

Très rapidement après la sortie de la console en fin d'année dernière, Phil Spencer évoquait la probabilité de ne pas pouvoir accéder facilement à la console avant l'été 2021. Tous les acteurs confirment ainsi la situation désormais.

En clair, les scalpers ont encore un bel avenir devant eux et les joueurs pourraient être de plus en plus tentés de débourser plus que le prix de vente conseillé pour accéder à une machine dès ce début d'année.