Microsoft remporte un contrat de l'armée américaine d'une valeur de 21,9 milliards de dollars

L’offre de Microsoft a su se démarquer suite à une demande de contrat reçue pour construire des prototypes de casques pour l'armée américaine. Ce sont pas moins de 21,9 milliards de dollars sur 10 ans qui ont été signés, une aubaine pour le géant qui a déjà signé un an et demi plus tôt un contrat cloud du Pentagone qui pourrait valoir jusqu'à 10 milliards de dollars.

Les actions Microsoft ont augmenté après l'annonce. Le titre était en hausse de 1,7% à 235,77 $ par action à la fin de la séance de bourse de mercredi. L'accord montre que Microsoft peut générer des revenus significatifs à partir d'un produit futuriste résultant d'années de recherche, au-delà des domaines clés tels que les systèmes d'exploitation et les logiciels de productivité.

Le HoloLens standard, qui coûte 3500 $, permet aux utilisateurs de voir des hologrammes superposés sur leurs environnements réels et d'interagir à l'aide de gestes de la main et de la voix. Un prototype IVAS qu'un journaliste de CNBC a essayé en 2019 affichait une carte et une boussole et disposait d'une imagerie thermique pour révéler les gens dans l'obscurité. Le système pourrait également montrer le but d'une arme. Ce casque permet aux soldats de se battre, de répéter et de s'entraîner dans un seul système, a déclaré l'armée dans un communiqué. Le contrat, qui a été attribué vendredi, à une période de base de cinq ans, avec une option de cinq ans après cela.

L'accord fait de Microsoft un fournisseur de technologie plus important pour l'armée américaine. En 2019, Microsoft a obtenu un contrat pour fournir des services cloud au département de la Défense, devançant Amazon, le leader du marché du cloud public. Amazon a contesté le contrat, qui pourrait valoir jusqu'à 10 milliards de dollars, devant un tribunal fédéral. De très bonnes nouvelles qui démontrent une forte capacité d’adaptation de Microsoft en dehors de son cœur d’activité et qui permettent au géant de s’assurer de belles perspectives pour les 10 années à venir.