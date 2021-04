Microsoft met fin à Cortana sur Android et iOS

L'application Cortana de Microsoft ne sera plus supportée sur Android et iOS. Elle a déjà disparu des portails de téléchargement.

Fin de parcours pour l'assistant numérique Cortana de Microsoft sur les plates-formes mobiles. L'application ne sera plus supportée sur Android et iOS et n'est déjà plus proposée sur les portails Google Play Store et App Store.

La firme de Redmond avait déjà annoncé l'été dernier sa volonté de mettre fin à l'application, peu utilisée sur les smartphones. Sa mise à disposition date de fin 2018 n'a jamais permis de lui faire une place parmi les assistants déjà présents dans les smartphones et Microsoft ne cherche plus désormais à l'imposer.

Une note de support établit que les différentes fonctions de Cortana sont désactivées depuis le 31 mars. L'assistant de Microsoft continue cependant de fonctionner normalement sur Windows et l'on pourra y retrouver tous les éléments.

Les rappels, listes et tâches jusque-là accessibles sur Cortana en version mobile peuvent aussi être retrouvés via l'application Microsoft To-Do qui reste présente et téléchargeable gratuitement sur les portails.

La disparition de Cortana sur smartphone répond à la nouvelle stratégie de Microsoft visant à concentrer ses efforts sur l'offre Microsoft 365.