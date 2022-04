Microsoft Edge 100 optimise les onglets en veille

Disponible depuis le début de mois, la version 100 du navigateur Microsoft Edge a droit à des améliorations concernant les onglets en veille. Dans le but d'économiser et libérer des ressources de l'appareil, les onglets de navigation inactifs peuvent être mis en veille au-delà d'une certaine durée.

Depuis l'année dernière, l'utilisateur a la possibilité d'activer une telle fonctionnalité dans les paramètres du navigateur (edge://settings/system) et à la rubrique Optimiser les performances. Il peut agir sur la durée d'entrée en mode veille, l'apparence des onglets en veille, l'ajout de sites pour lesquels les onglets inactifs ne seront jamais mis en veille.

Tout cela entre dans le cadre d'un mode dit d'efficacité pour la gestion de l'alimentation sur batterie en économisant donc des ressources système (processeur et mémoire). À partir de la version 100 du navigateur, les onglets en veille ont été mis à jour pour adopter un nouveau comportement.

Un peu plus d'onglets en veille

Auparavant, les onglets n'étaient pas mis en veille si la page partageait une instance de navigation avec une autre page. Désormais, ce n'est plus le cas. Avec ce changement, Microsoft avance qu'en moyenne, 8 % d'onglets en plus peuvent être mis en veille, et indique que " chaque onglet en veille économise 85 % de mémoire et 99 % de CPU pour Microsoft Edge. "

Microsoft a par ailleurs ajouté un outil de visualisation pour jauger combien de mémoire les onglets en veille permettent d'économiser. Il est accessible depuis le paramètre Performance dans le menu principal du navigateur (Paramètres et plus).

" Nous améliorons en permanence les performances et les fonctionnalités d'efficacité comme les onglets en veille sur la base de vos commentaires. " Ces commentaires peuvent être remontés depuis Aide et commentaires du menu principal.