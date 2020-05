Quand Microsoft dit aux utilisateurs de Chrome de télécharger Edge

" Microsoft + Outlook = Better together " ou " Prévoyez plus. Le nouveau navigateur recommandé par Microsoft est là. " Avec un lien pour télécharger Microsoft Edge, c'est un message que des utilisateurs de Google Chrome ont pu découvrir en se rendant sur Outlook.com.

Un même message n'a par contre pas importuné des utilisateurs de par exemple Firefox sur Outlook.com. Par ailleurs, après plusieurs réactualisations de la page d'accueil, c'est un pop-up publicitaire qui a fini par disparaître.

Une telle manœuvre n'est pas nouvelle de la part de Microsoft qui a aussi pu faire la promotion de son nouveau navigateur Egde à base Chromium directement dans le menu Démarrer de Windows 10… et cette fois-ci pour faire migrer les utilisateurs de Firefox.

Dans cette guéguerre, Google use de son côté fréquemment de ses services pour mettre en avant son propre navigateur aux dépens des autres. On se souviendra en outre qu'avant de la retirer, Google avait diffusé une alerte de sécurité pour Microsoft Edge et les extensions dans le Chrome Web Store.



D'après NetMarketShare (Net Applications), le navigateur Firefox n'est plus le dauphin de Google Chrome sur ordinateur. Cette place de longue date a récemment été perdue au profit de Microsoft Edge.