Microsoft continue de développer son navigateur Edge dans l'espoir de le faire revenir au top 3 des navigateurs les plus utilisés dans le monde. Et si les améliorations sont déjà nombreuses dans la version 90 récemment publiée, Microsoft planche sur une nouvelle fonctionnalité qui pourrait changer la donne.

Edge devrait ainsi prochainement se doter d'un mode "Performances" sur Windows 10. Ce mode permettrait au navigateur de restreindre son empreinte sur les performances de la machine hôte et activera ainsi plusieurs fonctionnalités déjà connues.

Le mode devrait ainsi automatiquement activer le Sleeping Tabs et réduira sa consommation de RAM et de CPU. Microsoft garantit que cela n'impactera pas la navigation et qu'il sera possible, via l'option, d'économiser la batterie d'un PC portable par exemple.

Le mode profitera d'une forme d'apprentissage : il s'adaptera au fil du temps en fonction des habitudes de l'utilisateur, notamment en mettant en veille certains onglets plus rapidement.

Il faudra attendre la version 91 de Microsoft Edge pour pouvoir tester cette fonctionnalité.