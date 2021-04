Microsoft Edge en version 90

Après Google pour Chrome, c'est au tour de Microsoft de déployer la version 90 de son navigateur Edge avec base Chromium commune. Pour se démarquer, Microsoft joue sur l'ajout de ses propres fonctionnalités.

La mouture 90 de Microsoft Edge est ainsi annoncée avec l'arrivée officielle et l'intégration du mode Kids dévoilé en début d'année. Toutefois, ce mode de navigation conçu pour les enfants semble pour le moment réservé aux États-Unis.

Microsoft Edge ajoute sinon la possibilité d'imprimer uniquement la page en cours d'affichage dans un document PDF, la suppression en une action de plusieurs mots de passe enregistrés dans le gestionnaire de mots de passe.

Les téléchargements en cours apparaissent désormais dans le coin supérieur et pour suivre la progression directement depuis la barre d'outils, la recherche dans l'historique prend en compte la synchronisation et plus uniquement les données en local.

D'après les chiffres de StatCounter, la part de marché de Microsoft Edge sur l'ordinateur a dépassé celle de Firefox, et fait quasiment jeu égal en prenant en compte l'ensemble des plateformes. Mais loin derrière Google Chrome et Safari.