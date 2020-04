Microsoft Editor : le rédacteur intelligent disponible pour Chrome et Edge

En début de semaine, Microsoft a dévoilé une offre Microsoft 365 pour les particuliers (Famille et Personnel) qui est une évolution de l'abonnement Office 365. À cette occasion, le groupe a notamment mis en avant l'outil Microsoft Editor qui se veut être un assistant intelligent pour la rédaction.

Ce service utilise l'intelligence artificielle pour aider à écrire dans une vingtaine de langues (dont le français) et en faisant des propositions de vocabulaire, ponctuation, pour l'amélioration du style ou encore pour écrire de manière plus concise et inclusive.

Il se dote en outre d'un vérificateur de similitude qui exploite les capacités de vérification de plagiat. Microsoft Editor est désormais accessible via Word et Outlook.com, tandis qu'une extension autonome pour les navigateurs Microsoft Edge et Google Chrome a également été évoquée.

Cette extension (Rédacteur Microsoft en français) est d'ores et déjà disponible pour Microsoft Edge et pour Google Chrome. Elle nécessite un compte Microsoft gratuit, mais il ne sera alors possible d'avoir accès qu'aux outils de correction de base de grammaire et d'orthographe.

Pour une analyse avancée et les possibilités mentionnées précédemment, il faudra avoir un compte abonné Office 365 ou Microsoft 365.