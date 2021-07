Microsoft Flight Simulator : en 4K jusqu'à 60 FPS sur Xbox Series X

C'est à compter de cet été que l'on pourra mettre la main sur Flight Simulator 2021 sur Xbox Series X. et Microsoft nous livre quelques détails concernant l'adaptation du titre.

Il semblerait que Microsoft ait ainsi fait un joli travail de portage de son jeu : dans une vidéo de bande-annonce, le titre ne semble pas se démarquer de la version PC et les graphismes proposés sont tout aussi enchanteurs.

Nous savions déjà que le titre serait proposé en 4K sur la console de Microsoft, on sait désormais qu'il sera assuré de tourner à 30 images par seconde, et plus.

Microsoft précise ainsi que le jeu pourra tourner à 60 images par seconde sur les téléviseurs prenant en charge le VRR.

Le VRR est une technologie disponible sur certains téléviseurs (qui nécessite une connectique HDMI 2.1) et qui permet d'aligner la fréquence de rafraichissement du téléviseur avec celle du flux envoyé par la console. Il s'agit en somme d'un équivalent à la technologie Freesync plus largement utilisée sur PC.

Les développeurs du titre donnent plus de détails sur les performances attendues : le survol de Paris en Airbus A320 pourra se faire autour des 30 à 35 fps, alors qu'un survol de Bordeaux permettra d'attendre 60 FPS.