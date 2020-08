Microsoft Flight Simulator : 2,6 milliards de dollars seront dépensés en mises à jour PC et accessoires

Le titre Microsoft Flight Simulator 2020 promet une expérience toujours plus réaliste de la prise de commande d'avions divers dans des décors époustouflants de réalisme.

Mais pour en profiter pleinement, outre le tarif de 69,99 € à 119,99 € en fonction du nombre d'avions et d'aéroports, il faudra une solide configuration PC (mise à jour ou achetée à neuf), de bons écrans, des manettes, palonniers, commandes diverses et des casques de réalité virtuelle pour la future version VR.

Le cabinet d'étude Jon Peddie Research prévoit ainsi que le jeu va s'écouler à 2,26 millions d'exemplaires sur les trois prochaines années et générer 2,6 milliards de dollars de dépenses en équipements et accessoires

Les analystes relèvent que les configurations capables de faire tourner les simulateurs de vol à plein régime n'existent généralement pas encore à leur lancement et induisent ainsi "une demande constante en hardware tout au long du cycle de vie du produit", d'autant plus qu'un certain nombre d'utilisateurs de ces simulations ne jouent à rien d'autre et se focalisent donc à obtenir la meilleure expérience possible.

Jon Peddie indique qu'Intel et AMD vont profiter du lancement du titre pour la partie CPU tandis que Nvidia, AMD et peut-être Intel plus tard seront aux premières loges pour répondre à la demande en matière de GPU sur ce titre.

Il y aura aussi des effets positifs ces prochains trimestres pour les fabricants de PC et de casques de réalité virtuelle puisqu'une version VR est prévue, ainsi que, dans leur sillage, les fabricants de composants PC et d'accessoires.