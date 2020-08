Microsoft Flight Simulator 2020 en réalité virtuelle très bientôt

Le premier appareil compatible sera fabriqué par HP, mais d'autres produits VR de premier plan suivront ensuite. L'annonce a été faite dernièrement lors d'un point de presse conjoint organisé par les développeurs d'Asobo Studio et de Microsoft.

Le premier casque VR à prendre en charge le jeu Microsoft Flight Simulator sera le HP Reverb G2, qui devrait sortir cet automne. L'appareil bénéficie d'une résolution monstrueuse de 4320 x 2160 pixels, soit 2,5 fois le nombre de pixels trouvés dans l'Oculus Rift S. Microsoft déclare que le nouveau jeu de simulation de vol très attendu sera un titre de lancement pour le Reverb G2, qui a été développé en partenariat avec Valve pour intégrer une technologie optique et audio unique. Les développeurs expliquent que les travaux visant à ajouter la compatibilité avec des casques VR supplémentaires, y compris les appareils HTC, Oculus et Valve, commenceront peu après le lancement du Reverb G2.

Aucune date de sortie spécifique pour la Reverb G2 n'a encore été annoncée. Ce n’est pas la première expérience de l’équipe de développement avec la réalité virtuelle. Asobo Studio, basé en France, a d'abord attiré l'attention de Microsoft Game Studios pour son travail avec Hololens.

Le simulateur s'appuie sur la base d'un code vieux de près de 40 ans qui accompagne le jeu depuis sa création en 1982. Cette dernière itération s'appuie sur plus de deux pétaoctets de données, y compris des images satellites et des informations photographiques pour diffuser une authentique simulation de la Terre entière aux joueurs. Il comprend près de 40 000 aéroports et un modèle de vol nouvellement amélioré. Des avions authentiques ont été intégrés avec l'aide des constructeurs eux-mêmes, notamment Airbus et Boeing. Microsoft Flight Simulator 2020 devrait arriver sur PC le 18 août prochain, et éventuellement sur les consoles Xbox. Il est vendu en trois éditions, allant de 69,99 € à 119,99 €$ qui sont déjà disponibles en pré-commandes sur le site de Microsoft. Il fera également partie du programme Xbox Game Pass.