Dites adieu à Internet Explorer

Microsoft tourne définitivement la page du navigateur Internet Explorer avec la fin de support d'IE11 et son retrait.

L'avenir d'Internet Explorer est Microsoft Edge - basé sur Chromium - avec le mode Internet Explorer. C'est ce qu'avait annoncé Microsoft en mai 2021, en dévoilant par la même occasion une date de retrait de l'application de bureau Internet Explorer 11. Une date butoir fixée au 15 juin 2022, soit mercredi prochain.

Cette semaine, Microsoft tourne ainsi définitivement une page de 27 ans avec le navigateur Internet Explorer. Grâce au mode IE dans Microsoft Edge et un support jusqu'en 2029 au moins, il demeurera toutefois toujours possible d'afficher d'anciens sites et pour la compatibilité d'anciennes applications critiques dans les entreprises.

D'après Microsoft et des chiffres d'une étude du cabinet Forrester Consulting menée début 2021, les grandes entreprises ont en moyenne 1 678 sites et applications d'ancienne génération. Le cas échéant, un assistant Edge Advisor aide à configurer Microsoft Edge pour un environnement.

Redirection vers Microsoft Edge

Pour les systèmes d'exploitation Windows où Internet Explorer est encore présent en tant qu'application de navigateur, ce sera la désactivation et un aiguillage vers Microsoft Edge. Microsoft avait consacré une FAQ à ce sujet et sur la fin de support d'Internet Explorer 11.

Rappelons qu'avec Windows 11, il n'y a pas de disponibilité d'Internet Explorer 11 en tant que navigateur. Le moteur de rendu MSHTML (Trident) est présent comme composant du système d'exploitation.

Selon les chiffres de StatCounter sur ordinateur pour le mois de mai, la part de marché d'Internet Explorer dans le monde est encore de 1,65 % (et 0,64 % en tenant compte de l'ensemble des plateformes pour les navigateurs).