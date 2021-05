Internet Explorer 11 : le navigateur web abandonné en juin 2022

C'est bientôt la fin pour le célèbre navigateur web Internet Explorer, désormais remplacé par Microsoft Edge. La firme de Redmond a annoncé que Internet Explorer 11 (la dernière version disponible) sera définitivement retirée au 15 juin 2022.

Cela commencera par l'abandon de son support (hormis certaines exceptions) à partir du 17 août 2021 avant son retrait un peu moins d'un an plus tard. Cela fait un moment que Microsoft incite vivement à la migration vers son navigateur plus récent Edge qui intègre même pour les récalcitrants un mode Internet Explorer permettant de faire tourner d'anciens sites et applications.

Le géant américain explique cette évolution et la migration vers Microsoft Edge par les besoins de compatibilité étendue, avec la possibilité de faire tourner les technologies Web anciennes et actuelles depuis un même navigateur Web grâce à son double moteur.

Edge offre également des optimisations adaptées aux charges de travail et aux besoins actuels de productivité qui n'étaient plus possibles avec Internet Explorer. Enfin, le navigateur Edge offre de meilleures protections contre les malwares et attaques pour voler les mots de passe et données sensibles, avec en plus une réactivité en quelques heures ou jours pour les menaces critiques, quand les mises à jour d'Internet Explorer 11 sont mensuelles.