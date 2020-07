Microsoft lance le Summer Game Fest Demo : plus de 60 démos de jeux à tester gratuitement

Microsoft vient d'annoncer le lancement du Summer Game Fest Demo Event, un événement original qui permet d'accéder gratuitement à plus de 60 démonstrations de jeux vidéo.

Les joueurs de Xbox One sont invités par Microsoft a participer au Summer Game Fest Demo Event : sur le menu de leur machine, une nouvelle catégorie dédiée à l'événement a fait son apparition.

Concrètement, il s'agit de permettre aux joueurs de découvrir des jeux de façon gratuite... Et la chose est particulièrement intéressante quand on sait que nombre de "démos" ainsi proposées concernent des titres qui sont encore en développement et dont la sortie n'est pas prévue avant l'année prochaine.

Microsoft invite ainsi les joueurs à partager leurs impressions avec les développeurs. Une liste complète des démos proposée est disponible en pied d'article, histoire de se donner une idée.

L'événement est en place jusqu'au 27 juillet, il faudra donc se dépêcher si l'on souhaite faire le tour de tous les jeux proposés.