Microsoft a bouclé le rachat de Nuance à 19,7 milliards de dollars

Microsoft a finalisé l'acquisition de Nuance Communications. Le projet de rachat avait été annoncé il y a quasiment un an pour un montant de 19,7 milliards de dollars.

Annoncé en avril 2021, le rachat de Nuance Communications par Microsoft a été finalisé en début de mois. L'opération avait notamment obtenu l'aval sans condition de la Commission européenne fin 2021.

L'exécutif européen a estimé que ce rachat " ne réduira pas de manière significative la concurrence sur les marchés des logiciels de transcription, des services cloud, des services de communication des entreprises, de la gestion de la relation client, des logiciels de productivité et des systèmes d'exploitation pour PC. "

Nuance Communications se présente comme un précurseur et leader dans les innovations conversationnelles pour apporter l'intelligence artificielle. La multinationale américaine fournit des solutions dans le domaine de la productivité, la finance, les télécommunications et la santé.

Un gros rachat

Avec ses offres cloud, Microsoft prévoit d'utiliser la technologie de Nuance pour développer davantage de solutions d'IA dans divers secteurs. " Les clients bénéficieront d'une expérience améliorée pour les consommateurs, les patients, les cliniciens et les employés, et au final d'une productivité et d'une performance financière améliorées. "

Le groupe de Redmond avait notamment déjà intégré la plateforme Dragon Ambient eXperience dans Microsoft Teams pour des consultations virtuelles de télésanté.

Avec un montant de 19,7 milliards de dollars, Nuance Communications est la troisième plus grosse acquisition de Microsoft derrière le studio de jeux vidéo Activision Blizzard (68,7 milliards de dollars ; la transaction devrait être finalisée en 2023) et le réseau social professionnel LinkedIn (26,2 milliards de dollars).