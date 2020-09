Microsoft Office aura droit à une autre version à licence perpétuelle

Au deuxième semestre 2021 et à la fois pour Windows et macOS, Microsoft proposera bel et bien une nouvelle version de sa suite bureautique Microsoft Office avec une licence perpétuelle.

Microsoft Office 2019 ne sera donc pas le dernier représentant du genre, mais cela avait déjà été suggéré par le groupe de Redmond.

Une licence perpétuelle, c'est autrement dit une licence définitive pour un achat unique. Un modèle qui s'oppose à celui de l'abonnement - à paiement mensuel - comme c'est le cas avec Office 365, ou plutôt Microsoft 365 à la suite d'un changement de nom en début d'année.

A priori et compte tenu de la date de disponibilité évoquée, il devrait s'agir de Microsoft Office 2022 et avec ce même cycle habituel des trois ans. Microsoft n'est toutefois guère bavard à ce sujet pour le moment. " Nous partagerons plus tard des détails supplémentaires sur les noms officiels, les prix et la disponibilité de tous ces produits. "

Côté grand public, Microsoft a revendiqué 42,7 millions d'abonnés pour Office 365 au 30 juin 2020.