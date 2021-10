Microsoft prépare un portail de retour sur expérience

Un nouveau portail d'avis et commentaires des utilisateurs va être proposé par Microsoft. Initialement pour Microsoft 365 et Edge, puis ultérieurement pour Windows.

D'abord pour les services cloud et applications Microsoft 365 (anciennement Office 365) ainsi que le navigateur Microsoft Edge, le groupe de Redmond va lancer Microsoft Feedback Portal.

D'ici la fin de cette année, ce portail sera proposé en préversion. D'autres produits comme Windows seront ajoutés en 2022.

Sur Microsoft Feedback Portal, les utilisateurs seront en mesure de publier des avis et commentaires, et avec un système de votes positifs obtenus pour des suggestions et idées. De quoi peut-être contribuer à l'amélioration de certains produits.

Des réponses apportées par Microsoft pourront notamment être consultées. Pour ses débuts, Microsoft Feedback Portal sera disponible à l'échelle mondiale, mais uniquement en anglais.

Un tel portail complétera les outils déjà proposés par Microsoft pour recueillir des retours d'utilisateurs. Il devrait prendre par exemple la suite des pages et forums UserVoice qui ont petit à petit fermés cette année pour Microsoft et qui s'appuyaient sur un service tiers.