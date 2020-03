Microsoft présente la manette de la Xbox Series X

Microsoft a profité des révélations autour de sa nouvelle console de jeux pour évoquer un peu plus en profondeur le contrôleur qui sera livré avec.

C'est Ryan Whitaker, senior designer et Microsoft qui a ainsi partagé quelques détails sur la manette, qui a subi des améliorations discrètes, mais bien réelles pour la nouvelle console.

Le design global de la manette de la prochaine Xbox ne changera pas radicalement : Microsoft a annoncé avoir trouvé le bon équilibre avec la manette de sa Xbox One, mais on devrait toutefois assister à quelques modifications des proportions, afin de la rendre plus ergonomique, mais aussi pour s'adresser à toutes les mains : des plus jeunes aux plus anciens, en passant par tous les sexes.

Les zones autour des gâchettes seront ainsi plus arrondies tandis que le grip sera retravaillé. La croix directionnelle cèdera la place à une croix dans un cercle, à l'image de ce qui était déjà proposé sur la version Élite de la manette pour correspondre à plus de jeux et fonctionnalités.

La prochaine manette sera compatible avec les anciennes consoles, et inversement, mais elle sera également compatible PC, Android et iOS. Les accessoires des anciennes manettes resteront compatibles grâce au maintien des ports de connexion puisque finalement, seul le port USB basculera vers l'USB-C.

Microsoft précise également avoir travaillé sur la latence, pour la réduire au minimum. Par ailleurs un bouton Share fera son apparition pour réaliser des captures d'écran instantanées.