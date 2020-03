Xbox Series X : Microsoft dévoile les caractéristiques techniques complètes

Les caractéristiques techniques de la Xbox Series X ne font plus de mystère. Elles avaient déjà été largement évoquées par Microsoft qui les détaille davantage aujourd'hui.

La console de jeu de nouvelle génération intégrera un processeur personnalisé (custom) basé sur une architecture Zen 2 d'AMD avec huit cœurs à 3,8 GHz et un GPU s'appuyant sur l'architecture graphique RDNA 2 avec 12 téraflops et 52 unités de calcul à 1,825 GHz.

Tout cela implique le processus de gravure en 7 nm et avec une association à 16 Go de RAM GDDR6, un stockage SSD NMVe de 1 To. Les 16 Go de mémoire pourront être utilisés avec 10 Go pour la mémoire graphique, 3,5 Go pour la mémoire standard et 2,5 Go réservés au système d'exploitation.



La console permettra d'étendre le stockage de 1 To avec carte mémoire, tandis qu'il y aura le support de disques durs externes avec des port USB 3.2 et d'un lecteur Blu-ray 4K UHD. Microsoft annonce la prise en charge de jeux 4K en 60 images par seconde et jusqu'à 120 images par seconde pour certains titres.

En comparant le chargement du jeu State of Decay 2, Microsoft indique un gain de 40 secondes sur Xbox Series X par rapport à la Xbox One X.

La Xbox Series X sera compatible HDMI 2.1, avec des technologies Auto Low Latence Mode (ALLM) et Variable Refresh Rate (VRR) pour un temps de transmission vers l'écran réduit à 8,3 ms. Avec la nouvelle manette, qui profite de l'ajout d'un port USB-C, le temps de réponse après appui sur un bouton mettrait par ailleurs 2 ms.



Avec la technologie Quick Resume et le support SSD, il sera possible de reprendre une partie interrompue sur plusieurs jeux à la fois et même après le redémarrage de la console pour une mise à jour du système.

Tout en rappelant des nouveautés comme par exemple l'accélération matérielle ray-tracing avec DirectX, Microsoft publie une série de billets sur Xbox Wire concernant la Xbox Series X qui est toujours prévue pour une disponibilité en fin d'année.