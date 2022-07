Microsoft : vers un rachat de Netflix ?

Il y a quelques jours se confirmait le partenariat entre Microsoft et Netflix autour de la mise en place d'un nouvel abonnement financé par la diffusion de spots publicitaires. Selon une analyste, le partenariat pourrait toutefois aller bien plus loin.

En avril dernier, la plateforme Netflix annonçait la préparation d'une nouvelle formule au sein de ses offres : moins onéreux pour l'utilisateur, ce nouvel abonnement serait en partie financé par la diffusion de posts publicitaires.

Avec cette nouvelle offre, Netflix espère gonfler un peu plus son parc d'utilisateurs. Récemment, on apprenait que Microsoft entrait dans la boucle : les deux entités ont trouvé un accord pour que ce dernier se charge de la diffusion des publicités via sa plateforme Microsoft pour annonceurs.

Le choix a été simple : Microsoft ne dispose pas de sa propre plateforme de streaming contrairement à Google, Meta ou Amazon, ce qui limite les conflits d'intérêts.

Néanmoins, cet accord pourrait être les prémices d'un rachat selon l'analyste Laura Martin.

Selon elle, Netflix serait actuellement en perte de vitesse face à la concurrence : l'offre plus accessible liée à la publicité serait une bouée de sauvetage qui viserait à grappiller quelques abonnés en plus avec l'idée de les séduire par le contenu tout en les redirigeant par la suite vers les formules sans pub, mais plus chères...

Ce pourrait également être une porte de sortie pour Netflix qui selon l'analyste chercherait un rachat. Voyant la somme colossale déboursée par Microsoft pour l'acquisition d'Activision Blizzard, Netflix chercherait à se rapprocher du géant américain dans l'espoir que ce dernier propose finalement un rachat d'ici l'année prochaine.

La thèse est appuyée par le fait que depuis l'annonce de l'arrivée de la pub sur Netflix en avril, la plateforme n'a embauché aucun expert en publicité alors qu'elle a déjà trouvé un partenaire technologique. Selon l'analyste, Netflix ferait ainsi les choses à l'envers, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'une réelle volonté de développer la plateforme, mais bien de se rapprocher de Microsoft dans un but différent.

Rappelons que les deux marques sont proches depuis des années : c'est même la Xbox 360 et son intégration de Netflix qui a participé à l'envolée de la plateforme de SVOD. Un rachat ne serait donc pas si étonnant, même si pour l'instant les deux marques indiquent que cela ne serait pas forcément viable.