Netflix avec publicité : Microsoft sera à la manœuvre

En avril dernier, Netflix a confirmé l'arrivée d'une nouvelle formule d'abonnement à prix réduit et avec publicité. Cet abonnement avec publicité sera un choix supplémentaire et s'ajoutera aux forfaits déjà existants sans publicité proposés à 8,99 €, 13,49 € et 17,99 € par mois (Essentiel, Standard et Premium).

Le leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement (222 millions d'abonnés et plus de 10 millions en France) annonce que c'est avec Microsoft comme partenaire que son offre moins chère avec publicité sera prochainement lancée. Toutes les publicités diffusées sur Netflix seront ainsi exclusivement disponibles via la plateforme de Microsoft pour les annonceurs.

" Microsoft a la capacité avérée de répondre à tous nos besoins en matière de publicité alors que nous construisons ensemble une nouvelle offre soutenue par la publicité. […] Microsoft a offert la flexibilité nécessaire pour innover au fil du temps, tant du point de vue de la technologie que des ventes, ainsi que de solides protections de la vie privée pour nos abonnés ", déclare Greg Peters, le directeur des opérations de Netflix.

Un moindre risque de conflit d'intérêts

Par rapport à d'autres acteurs et géants de la publicité en ligne comme Google, Meta et Amazon, Microsoft ne propose pas un service de streaming vidéo représentant une forme de concurrence. Cela a sans doute aussi pesé dans la balance pour le choix de Netflix.

" Nous n'en sommes qu'au début et nous avons beaucoup à faire. Notre objectif à long terme est clair : plus de choix pour les consommateurs et une expérience premium pour les annonceurs, meilleure qu'avec la télévision linéaire ", ajoute le responsable de Netflix.

Netflix n'a pas officialisé de date pour le déploiement de son abonnement moins cher avec publicité. Il pourrait faire son apparition d'ici la fin de cette année. À voir s'il s'agira d'une possibilité applicable à chaque type de forfait proposé par Netflix (qualité SD et un seul écran à la fois, HD et deux écrans en simultané, UHD et quatre écrans en simultané).

Disney+ a commencé à être un peu plus bavard concernant son propre abonnement avec publicité. L'objectif principal est le même. Plus de choix pour attirer - ou retenir - plus d'abonnés avec la question du pouvoir d'achat en tête.