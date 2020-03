Microsoft : le recours aux services d'Azure Cloud a augmenté de 775%

Le confinement dans une partie du globe entraine quelques effets sur les infrastructures réseau, y compris les plus imposantes. Microsoft fait ainsi face à une utilisation soutenue de ses services Azure Cloud et doit intervenir pour éviter la rupture.

Microsoft a récemment indiqué avoir enregistré une hausse de plus de 775% de l'utilisation des ressources de son service Azure Cloud.

Cette augmentation est bien évidemment liée avec les mesures de confinement prises dans plusieurs pays, contraignant les citoyens à rester chez eux. Nous sommes ainsi de plus en plus nombreux à nous tourner vers des activités en ligne : surf, vidéo, streaming audio, jeux vidéo... Et cela n'est pas sans conséquence sur les équipements réseau.

Microsoft précise ainsi que parmi ses différents services, les plus sollicités sont la solution Virtual Desktop, Teams, Xbox Game Pass, Xbox Live ainsi que Mixer.

Pour faire face à la hausse de fréquentation, Microsoft a envoyé des équipes d'ingénieurs dans différents data centers pour tenter de trouver des solutions. Une des options pour Microsoft est d'oeuvrer au niveau des algorithmes qui contrôlent la bande passante allouée pour chaque service.

Dans les faits, Microsoft n'est pas à son premier réajustement puisque plusieurs actions ont déjà été menées les semaines dernières pour répondre à l'augmentation de l'usage des services du groupe. Certaines limites ont été mises en place au fil des services pour tenter d'éviter la rupture et alléger la charge sur les serveurs.

Une nouvelle mesure devrait encourager les studios de jeux à ne pas pousser de mise à jour pendant les heures pleines et de s'ajuster ainsi en fonction des pays pour proposer du téléchargement lorsque la fréquentation des réseaux est au plus bas.