Coronavirus : Windows et Surface impactés

Après Apple la semaine dernière, c'est au tour de Microsoft d'alerter sur l'impact pour ses prochains résultats financiers du coronavirus et de la propagation du Covid-19. Le groupe de Redmond prévient lui aussi que ses objectifs ne seront probablement pas atteints.

L'impact concerne la division More Personal Computing (Informatique plus personnelle) pour laquelle Microsoft avait anticipé une fourchette entre 10,75 et 11,15 milliards de dollars de revenus pour le troisième trimestre de son exercice 2020 décalé. Il s'agit de la période de janvier à mars.

Cette division More Personal Computing englobe Windows OEM (pro et non-pro), les produits commerciaux Windows et services cloud (Microsoft 365), les appareils Surface, le gaming avec notamment Xbox, le Search (Bing) et ses revenus publicitaires.

Dans sa communication, Microsoft souligne essentiellement que Windows OEM (les revenus avec les licences pour les fabricants) et les appareils Surface sont plus touchés que prévu par les effets en rapport avec l'épidémie de coronavirus.

" Bien que nous constations une forte demande pour Windows conforme à nos attentes, la chaîne d'approvisionnement revient à ses activités normales à un rythme plus lent que prévu lors de l'annonce de nos résultats du deuxième trimestre ", écrit Microsoft. Microsoft ne s'aventure toutefois pas à donner une nouvelle fourchette pour ses prévisions de résultats avec sa division More Personnal Computing. Au trimestre précédent, elle comptait pour 36 % des revenus du groupe.

Comme beaucoup d'autres, Microsoft est concerné par des ralentissements de la chaîne d'approvisionnement avec des sites de production situés en Chine qui est le foyer de l'épidémie de coronavirus.

Les autres divisions du groupe ne devraient par contre pas être affectées. Il s'agit de la division Intelligent Cloud avec les produits serveurs et services cloud, Microsoft Azure… ; la division Productivité et entreprise avec Office 365 et Office, LinkedIn, Microsoft Dynamics…

Bien évidemment, Microsoft précise que sa " priorité absolue " reste la santé et la sécurité de ses employés, clients, partenaires et communautés.