Microsoft repousse la sortie de la mise à jour de Mai de Windows 10 suite à la découverte d'une faille

La mise à jour de Mai destinée à Windows 10 n'aura peut-être pas lieu du tout : Microsoft prévoyait le déploiement d'une mise à jour d'envergure pour ce mois qui vient de voir sa sortie repoussée suite à la découverte d'une faille de sécurité majeure.

Microsoft a ainsi mis le doigt sur une faille Zero Day au sein de Windows 10 et la mise à jour May Update ne sera donc déployée le 12 mai prochain qu'auprès des développeurs. La sortie finale est prévue pour le 28 mai, mais cela pourrait encore changer...

Il est bon de voir que certaines failles ou bugs sont corrigés avant le déploiement des mises à jour de Windows 10 puisque, rappelons-le au besoin, cela fait plusieurs mois que Microsoft déploie des mises à jour de son OS contenant des bugs et apportant une foule de problèmes aux utilisateurs.

Il semble ainsi que développer un OS en tant que service relève finalement du véritable cauchemar pour Microsoft qui peine à conserver le fil d'un système qui grossit un peu plus chaque mois et voit ainsi se multiplier les occasions de voir surgir des bugs ou autres failles.